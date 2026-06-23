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CopperTech Metals, filiale de Vedanta, vise une valorisation de 3,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un objectif de valorisation au paragraphe 1 et de précisions tout au long du texte)

CopperTech Metals vise une valorisation pouvant atteindre 3,57 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que le producteur de cuivre et de cobalt cherche à lever jusqu’à 423,5 millions de dollars, a-t-il annoncé mardi.

La société, dont le siège social est situé aux États-Unis, prévoit de proposer 23,5 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune.

Vedanta Resources a lancé l'année dernière CopperTech Metals, qui détient et exploite les mines de cuivre de Konkola dans la province de Copperbelt, en Zambie.

Citigroup et Cantor sont les co-chefs de file de l'opération.

CopperTech sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "CUX".

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