 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 977,32
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Copart en baisse, le chiffre d'affaires du premier trimestre n'est pas à la hauteur des estimations
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de la société de vente aux enchères de véhicules en ligne Copart CPRT.O ont baissé de 3 % à 39,80 $ avant le marché après que les revenus du 1er trimestre aient manqué les estimations

** La société affiche un revenu de 1,16 milliard de dollars au 1er trimestre contre 1,17 milliard de dollars (estimation), pénalisé par la baisse de la valeur des véhicules et la faiblesse de la demande de voitures d'occasion

** La société affiche un bénéfice par action de 41 cents, supérieur à l'estimation des analystes de 39 cents

** Sept analystes sur 13 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée"; leur prévision médiane est de 57,72 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 28,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COPART
41,0200 USD NASDAQ -0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank