Copart en baisse, le chiffre d'affaires du premier trimestre n'est pas à la hauteur des estimations

21 novembre - ** Les actions de la société de vente aux enchères de véhicules en ligne Copart CPRT.O ont baissé de 3 % à 39,80 $ avant le marché après que les revenus du 1er trimestre aient manqué les estimations

** La société affiche un revenu de 1,16 milliard de dollars au 1er trimestre contre 1,17 milliard de dollars (estimation), pénalisé par la baisse de la valeur des véhicules et la faiblesse de la demande de voitures d'occasion

** La société affiche un bénéfice par action de 41 cents, supérieur à l'estimation des analystes de 39 cents

** Sept analystes sur 13 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée"; leur prévision médiane est de 57,72 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 28,5 % depuis le début de l'année