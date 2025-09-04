Copart dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à la vigueur de ses activités de services

4 septembre - Copart CPRT.O a annoncé jeudi un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes des analystes, grâce à la vigueur de son activité de services à forte marge qui a compensé la faiblesse de son unité de véhicules.

Les actions de la société, qui fournit des services de vente aux enchères pour les véhicules endommagés et en perte totale aux concessionnaires de voitures d'occasion et aux démanteleurs, ont chuté de près de 1 % dans les échanges après les heures de bureau.

La branche de services de la société, qui génère des frais de stockage, de remorquage et de vente aux enchères de véhicules, a bénéficié de la hausse des coûts de réparation et des frais de main-d'œuvre, qui a poussé davantage d'assureurs et de clients à opter pour des règlements en perte totale, ce qui a entraîné une augmentation des volumes sur sa plateforme.

Les analystes de Barrington Research ont déclaré que les tendances à long terme à l'origine de l'augmentation de la fréquence des pertes totales restent intactes, citant les réparations coûteuses, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de location, et la forte demande de véhicules endommagés sur les marchés émergents.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Copart provenant de son segment de services a augmenté de 7,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 956,21 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires provenant de la vente de véhicules a diminué de 4 % pour atteindre 168,89 millions de dollars.

La société a déclaré un bénéfice de 41 cents par action pour le trimestre terminé le 31 juillet, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 36 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 1,13 milliard de dollars, soit un peu moins que les 1,14 milliard de dollars attendus.