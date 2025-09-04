 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Copart dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à la vigueur de ses activités de services
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - Copart CPRT.O a annoncé jeudi un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes des analystes, grâce à la vigueur de son activité de services à forte marge qui a compensé la faiblesse de son unité de véhicules.

Les actions de la société, qui fournit des services de vente aux enchères pour les véhicules endommagés et en perte totale aux concessionnaires de voitures d'occasion et aux démanteleurs, ont chuté de près de 1 % dans les échanges après les heures de bureau.

La branche de services de la société, qui génère des frais de stockage, de remorquage et de vente aux enchères de véhicules, a bénéficié de la hausse des coûts de réparation et des frais de main-d'œuvre, qui a poussé davantage d'assureurs et de clients à opter pour des règlements en perte totale, ce qui a entraîné une augmentation des volumes sur sa plateforme.

Les analystes de Barrington Research ont déclaré que les tendances à long terme à l'origine de l'augmentation de la fréquence des pertes totales restent intactes, citant les réparations coûteuses, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de location, et la forte demande de véhicules endommagés sur les marchés émergents.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Copart provenant de son segment de services a augmenté de 7,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 956,21 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires provenant de la vente de véhicules a diminué de 4 % pour atteindre 168,89 millions de dollars.

La société a déclaré un bénéfice de 41 cents par action pour le trimestre terminé le 31 juillet, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 36 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 1,13 milliard de dollars, soit un peu moins que les 1,14 milliard de dollars attendus.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

