Copa de Panama prolonge la suspension de ses vols vers le Venezuela

(Ajout d'informations sur l'unité Wingo de Copa)

La compagnie aérienne panaméenne Copa Airlines CPA.N a prolongé jeudi jusqu'au 12 décembre la suspension de ses vols à destination et en provenance de la capitale vénézuélienne Caracas, invoquant des problèmes de sécurité opérationnelle.

La compagnie aérienne avait initialement suspendu les vols de jeudi et vendredi en raison d'un problème de signal de navigation signalé par ses pilotes.

* Ces derniers jours, un certain nombre de compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols vers le Venezuela à la suite d'un avertissement de l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis concernant une "situation potentiellement dangereuse" lors du survol du Venezuela.

* Jeudi, Copa a déclaré qu'elle prolongeait la suspension "pendant qu'elle continue d'évaluer les conditions garantissant la sécurité opérationnelle" de ses vols vers le Venezuela.

* Les médias colombiens ont rapporté que la suspension incluait les vols opérés par Wingo, l'unité à bas prix de Copa. Le transporteur n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* L'autorité vénézuélienne de l'aviation a déclaré jeudi, avant que la suspension des vols de Copa ne soit prolongée, qu'elle espérait que le transporteur serait en mesure de reprendre ses activités dans les délais convenus et qu'elle "continuerait à surveiller les compagnies aériennes qui continuent à opérer dans le pays".

* Après que les autres compagnies aériennes ont cessé de voler vers le Venezuela, l'autorité de l'aviation a révoqué leurs droits de vol.