Cooper Companies entame un examen stratégique ; les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies COO.O augmentent de 11,64 % à 86,00 $ après la fermeture des marchés ** Co initie un examen stratégique pour améliorer la valeur actionnariale

** Elle s'attend à un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 4,45 et 4,60 dollars, supérieur aux estimations des analystes de 4,39 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les recettes de l'exercice 26 devraient se situer entre 4,30 et 4,34 milliards de dollars, contre des estimations de 4,32 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté par action de 1,15 $ au 4e trimestre, contre des estimations de 1,11 $

** Chiffre d'affaires trimestriel de 1,07 milliard de dollars, contre des estimations de 1,06 milliard de dollars

** L'action est en baisse de 16,2 % depuis le début de l'année