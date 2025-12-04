 Aller au contenu principal
Cooper Companies entame un examen stratégique ; les actions bondissent
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'un commentaire au paragraphe 6, détails aux paragraphes 5 à 10)

Cooper Companies COO.O a déclaré qu'elle entame un examen stratégique formel visant à identifier les opportunités d'améliorer la valeur actionnariale à long terme, ce qui a entraîné une hausse de 10 % des actions lors des échanges prolongés.

Le fabricant d'appareils médicaux a déclaré qu'il se concentre activement sur l'amélioration des performances sur les marchés principaux, l'expansion de la part de marché, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la génération de rendements élevés grâce à des initiatives de déploiement de capital dans le cadre de l'examen.

La société, qui fabrique des lentilles de contact et des produits de soins de la vue par l'intermédiaire de son unité CooperVision et propose des produits de santé féminine et de fertilité par l'intermédiaire de CooperSurgical, a subi la pression des activistes ces derniers mois pour qu'elle améliore ses opérations.

En novembre, la société de gestion d'investissements Browning West a demandé à l'entreprise d'ajouter quatre administrateurs à son conseil d'administration et a averti qu'elle était prête à lancer une course aux procurations si l'entreprise refusait.

En octobre, Reuters a rapporté que l'investisseur activiste JANA Partners avait pris une participation dans Cooper Companies et prévoyait de proposer des alternatives stratégiques et d'améliorer l'allocation du capital afin d'augmenter les rendements de l'entreprise.

"L'examen formel des alternatives stratégiques annoncé aujourd'hui est un premier pas important vers la libération de la valeur de Cooper", a déclaré Scott Ostfeld, associé gérant de JANA Partners.

Séparément, Cooper a prévu un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur les économies de coûts réalisées dans le cadre d'une réorganisation majeure et sur une forte demande pour ses lentilles de contact.

La société basée à San Ramon, en Californie, prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 4,45 à 4,60 dollars, supérieur aux attentes moyennes des analystes de 4,39 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour l'exercice 2026, Cooper prévoit un chiffre d'affaires compris entre 4,30 et 4,34 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à des ventes annuelles de 4,32 milliards de dollars.

La société a mené à bien d'importantes activités de réorganisation au cours du quatrième trimestre, ce qui a entraîné des charges d'environ 89 millions de dollars, et prévoit des économies annuelles avant impôts d'environ 50 millions de dollars à partir de l'exercice 2026.

Cooper a également annoncé que Colleen Jay deviendra présidente de son conseil d'administration, à compter du 2 janvier 2026, succédant à Robert Weiss, qui restera membre du conseil.

Valeurs associées

COOPER CO
77,0300 USD NASDAQ +1,38%
