Convocation Assemblée Générale Ordinaire - Approbation modifications des comptes annuels 2023 - FR

Le conseil d’administration de la société Llama Group SA (la “Société”) a le plaisir d’inviter les actionnaires, les titulaires d’obligations convertibles et les titulaires de droits de souscription à assister à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le 12 MARS 2025 à 10 heures 30 (heure belge) au siège de la Société.



Contexte



Modification des comptes annuels 2023 :

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2024, les actionnaires de Llama Group SA ont approuvé les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2023, incluant une perte de l’exercice de 5.236.385,65 euros et portant les pertes reportées à 20.972.490,13 euros.

Cependant, dans le cadre de la préparation de la déclaration fiscale relative à l’année fiscale 2024 (chiffres liés à l’exercice 2023), il a été identifié que le produit exceptionnel enregistré en 2023, résultant de la réduction de dette liée à la procédure de réorganisation judiciaire finalisée en 2023, pouvait bénéficier d’une exonération fiscale sous condition. Cette exonération exige que le montant du produit exceptionnel soit reclassé comme "réserve immunisée" dans les capitaux propres.

Après discussions avec l’administration fiscale, il a été confirmé que Llama Group SA peut bénéficier de cette exonération, à condition de modifier et corriger les comptes annuels 2023 pour refléter ce reclassement.