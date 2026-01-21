Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2026

Les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire de Winamp Group SA, qui se tiendra le 6 février 2026 à 10h00 au siège de la société : 451, Route de Lennik, 1070 Bruxelles.



ORDRE DU JOUR ET PROJET DE DÉCISIONS

1. Augmentation de capital par apports en nature de créances

2. Émission de droits de souscription

3. Démission d’un administrateur

4. Nomination d’un administrateur

5. Proposition de modification de l’Article 12 des statuts



L’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée Générale Extraordinaire est disponible sur le site internet de la société, dans la rubrique dédiée aux assemblées générales.