CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 28 AOUT 2025

Le conseil d’administration de la société Llama Group SA (la “Société”) a le plaisir d’inviter les actionnaires à assister à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 28 août 2025 à 11 heures (heure belge) au siège de la Société.



Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée suite à l’absence de quorum lors de la première réunion tenue le 07 août 2025, conformément à l’article 28 des statuts de la société.

L’ordre du jour reste inchangé.



Ordre du jour

1. Emission de droits de souscription

2. Approbation du Loan Agreement conclu le 25 avril 2025 entre Maxximum SA et la Société, et en particulier de l’apport de la créance de Maxximum SA sur la Société découlant dudit Loan Agreement et de la formule sur base de laquelle sera calculé le nombre d’actions qui seront émises en faveur de Maxximum SA dans le cadre dudit apport.