CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 20 OCTOBRE 2025

Le conseil d’administration de la société Llama Group SA (la “Société”) a le plaisir d’inviter les actionnaires, les titulaires d’obligations convertibles et les titulaires de droits de souscription à assister à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 20 octobre 2025 à 11 heures (heure belge) au siège de la Société.



Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée suite à l’absence de quorum lors de la première réunion tenue le 25 septembre 2025, conformément à l’article 28 des statuts de la société. L’ordre du jour reste inchangé.



Ordre du jour et propositions de décisions

1. Changement de dénomination de la société et en conséquence modification des statuts de la société



1.1. Dénomination: Changement de la dénomination de la société en “Winamp Group” et en conséquence modification de l’article 1 des statuts de la société

1.2. Pouvoirs



Conformément à l’article 7:153 du Code des sociétés et des associations, aucun quorum de présence n’est requis pour cette seconde assemblée convoquée avec le même ordre du jour.

En effet, étant donné que l’assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2025 n’a pas pu valablement délibérer sur première convocation, faute de quorum représentant au moins la moitié du capital, cette nouvelle assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2025 à 11 heures (heure belge) pourra valablement délibérer sur les mêmes points, quelle que soit la part du capital représentée.