CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE 23 FÉVRIER 2026

Les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire de Winamp Group SA, qui se tiendra le 23 février 2026 à 10h00 au siège de la société : 451, Route de Lennik, 1070 Bruxelles.

Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée suite à l’absence de quorum lors de la première réunion tenue le 6 février 2026, conformément à l’article 28 des statuts de la société. L’ordre du jour reste inchangé.



ORDRE DU JOUR ET PROJET DE DÉCISIONS

1. Augmentation de capital par apports en nature de créances

2. Émission de droits de souscription

3. Démission d’un administrateur

4. Nomination d’un administrateur

5. Proposition de modification de l’Article 12 des statuts