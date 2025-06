Convention de développement entre Xilam et TF1

(AOF) - Xilam Animation et TFOU, la case jeunesse du groupe TF1 ont signé une convention de développement pour Turbo Twins, une nouvelle sérié animée de comédie et d’action. Destinée aux 6-10 ans, cette création originale sera composée de 26 épisodes de 22 minutes. La livraison est prévue courant 2027-2028 et le spécialiste de l’animation sera responsable des ventes à l’international.

Pour Marc du Pontavice, président et fondateur de Xilam : " nous nous réjouissons du partenariat avec TF1 autour de cette propriété créée par les talents du groupe Xilam qui associe comédie et action sportive et promeut des valeurs fortes de persévérance et de solidarité. Toutes les équipes du groupe sont mobilisées pour mettre en œuvre des images à la fois innovantes et spectaculaires en 3D pour le plus grand plaisir des enfants tant en France qu'à l'international ".