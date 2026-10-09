Contrat naval historique pour TKMS, un potentiel boursier encore sous-estimé ?

Le constructeur naval bénéficie d'un nouveau soutien à son activité avec l'approbation par le Bundestag allemand de quatre frégates supplémentaires, portant à 11,6 MdsEUR la valeur totale du programme MEKO A-200 DEU. Ce contrat historique devrait renforcer la visibilité du constructeur naval et soutenir ses marges grâce à la production en série. Pour mwb research, cette dynamique favorable reste insuffisamment reflétée dans le cours de Bourse. Le broker confirme son conseil "achat", avec un objectif de cours de 140 EUR. Peu d'enthousiasme côté marchés : le titre cède 0,4% à Francfort, autour des 74,5 euros.

TKMS a fait savoir hier que la commission du budget du Bundestag allemand avait approuvé l'acquisition de 4 frégates supplémentaires de classe MEKO A-200 DEU, portant à 8 le nombre total de navires prévus pour la marine allemande. Cette décision permet au constructeur naval de poursuivre la production en série en s'appuyant sur les infrastructures, les processus et les chaînes d'approvisionnement déjà en place. Le programme constitue le plus important contrat de navires de surface de l'histoire de TKMS.

La livraison de la première frégate reste prévue fin 2029, les unités suivantes devant être livrées à un rythme soutenu. Le groupe entend également mobiliser largement l'industrie maritime allemande et étudie la possibilité d'intégrer les capacités industrielles libérées par l'arrêt du programme F126.

Réagissant à cette annonce, mwb research confirme son conseil "achat" sur le titre TKMS, avec un objectif de cours inchangé à 140 EUR.

Selon le broker, l'approbation de quatre frégates MEKO A 200 DEU supplémentaires, portant le programme à huit navires pour 11,6 MdsEUR, renforce la visibilité du groupe. L'analyste juge surprenante la réaction limitée du marché, compte tenu d'un carnet de commandes représentant plus de 14 fois le chiffre d'affaires.

Le bureau d'études estime que la production en série, reposant sur des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement existantes, devrait soutenir les marges. Son hypothèse d'une marge d'EBIT proche de 8% en 2028 lui paraît désormais prudente, laissant entrevoir un possible relèvement des perspectives à moyen terme.

Enfin, mwb research considère que la valorisation actuelle ne reflète pas l'amélioration du profil de TKMS, notamment ses opportunités commerciales au Canada et en Inde. Le titre se négocie à 8 fois l'EV/EBITDA attendu en 2027, contre 11 fois pour ses comparables, malgré une visibilité sur les commandes jusqu'en 2035.