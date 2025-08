Contrat d'acquisition entre Legrand et Cogelec

(AOF) - Legrand et Cogelec annoncent la signature d’un contrat d’acquisition entre Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Développement, d’autre part, portant sur l’acquisition de la totalité des actions de Cogelec Développement qui détient indirectement 5.347.065 actions Cogelec, représentant au total 60,09% du capital social et 78,39% des droits de vote de Cogelec, sur la base d’un prix de 29 euros par action Cogelec.

L'acquisition de la participation majoritaire et le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) devraient intervenir dans le courant du dernier trimestre 2025