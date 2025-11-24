Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires-source

par Christina Amann et Rachel More

Continental CONG.DE prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise.

Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention d'économiser 150 millions d'euros par an à partir de 2028 au sein de ContiTech, division qu'il entend vendre l'année prochaine afin de se concentrer sur son activité principale, les pneumatiques.

"Les mesures précédentes ne sont plus suffisantes", a déclaré l'entreprise.

En janvier, Continental a annoncé son intention de fermer quatre usines et d'en réduire deux autres, avec un impact sur 580 emplois chez ContiTech.

Quelque 10.000 suppressions d'emplois ont été annoncées à l'échelle du groupe dans le cadre de la restructuration, qui comprenait la scission de la division des pièces automobiles de Continental - désormais répertoriée sous le nom d'Aumovio

AMV0n.DE - au début de l'année.

Les mesures supplémentaires prises par ContiTech, qui se concentreront sur les fonctions administratives, sont une réponse à l'évolution de l'environnement du marché, a déclaré l'entreprise, ajoutant qu'elle espérait améliorer sa compétitivité.

Dans une déclaration commune, le syndicat IGBCE et le comité d'entreprise de Continental ont qualifié ces plans de "nouvel abus de confiance" dans le cadre du processus de restructuration.

