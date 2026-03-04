Continental vise des ventes et un bénéfice stables en 2026 pour son activité pneumatiques

Ligne de production de Continental à l'usine de Korbach

Continental ‌a annoncé mercredi prévoir ​des ventes et des bénéfices globalement stables en 2026 ​pour son activité principale de pneumatiques, ​dans un environnement ⁠de demande durablement volatile.

Le ‌fournisseur allemand de pièces automobiles vise un chiffre ​d'affaires ‌annuel de son activité ⁠principale entre 13,2 et 14,2 milliards d'euros, contre 13,8 ⁠milliards en ‌2025. À mi-parcours, cette ⁠prévision est légèrement ‌inférieure à l'estimation consensuelle ⁠de 14,0 milliards d'euros.

La ⁠marge d'exploitation ‌ajustée devrait se situer entre ​13,0% ‌et 14,5% pour l'activité pneumatiques, contre 13,6% l'année ​dernière et une estimation moyenne des ⁠analystes de 14% publiée sur le site de Continental.

(Rédigé par Amir Orusov, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)