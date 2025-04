Continental va autonomiser sa division ContiTech

(AOF) - Continental (+2,93% à 60,50 euros) annonce sa décision d'autonomiser sa division ContiTech, qui "pourrait devenir indépendante courant 2026" et "en tant que spécialiste des solutions matérielles, fortement axé sur l'industrie". L'équipementier automobile qui a déjà annoncé la scission de sa division Automobile deviendra sous le nom de "Continental", "une entreprise mondiale spécialisée dans les pneumatiques". Continental "considère la vente de ContiTech comme l'option la plus probable".

" Au cours des 30 dernières années, Continental a notamment misé sur des acquisitions ciblées et une croissance organique pour bâtir trois secteurs d'activité forts au sein du groupe", a déclaré Nikolai Setzer, PDG de Continenta. "Ces secteurs sont désormais prêts à devenir indépendants" ce qui sera "la réorganisation la plus ambitieuse de l'histoire de l'entreprise"." Nous créons trois champions forts et indépendants qui atteindront leur plein potentiel de croissance et de création de valeur en tant qu'entreprises indépendantes".

