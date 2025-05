Continental: résultat net de 68 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Continental a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,7 milliards d'euros au premier trimestre 2025, en repli de 0,8% (9,8 milliards d'euros au 1er trimestre 2024).



La production mondiale de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers a légèrement progressé au premier trimestre 2025 par rapport à l'année précédente, d'environ 1 % pour atteindre 21,7 millions d'unités (21,4 millions d'unités au 1er trimestre 2024).



Le résultat d'exploitation ajusté a progressé à 639 millions d'euros, ce qui correspond à une marge EBIT ajustée de 6,6 %. Le résultat net ressort à 68 millions d'euros (contre -53 millions d'euros au 1er trimestre 2024). Le flux de trésorerie disponible ajusté a été nettement supérieur à celui de l'année précédente, mais est resté négatif à -304 millions d'euros (contre -1,1 milliard d'euros).



' Les résultats trimestriels témoignent de l'accent que nous mettons sur l'amélioration de notre situation financière et montrent que nos mesures d'efficacité portent leurs fruits. Cela se voit non seulement dans les bénéfices, mais aussi dans le flux de trésorerie disponible, qui a également fortement augmenté d'une année sur l'autre ', a déclaré Olaf Schick, directeur financier de Continental.



Continental s'attend à un chiffre d'affaires consolidé compris entre 19,5 et 21,0 milliards d'euros et à une marge EBIT ajustée d'environ 10,5 à 11,5 % en 2025.



Pour le secteur du groupe Pneus, le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 13,5 à 14,5 milliards d'euros et une marge EBIT ajustée d'environ 13,3 à 14,3 %.



Le free cash-flow ajusté devrait se situer entre 0,6 et 1,0 milliard d'euros.





