Continental: reconnu pour sa durabilité par EcoVadis

(CercleFinance.com) - Continental annonce que l'entreprise a reçu la médaille de platine d'EcoVadis, soit la plus haute distinction en matière de durabilité.



Avec un score de 84 sur 100, elle figure ainsi parmi le top 1 % des entreprises de son secteur. Cette progression de 10 points par rapport à l'an dernier reflète ses efforts constants, notamment en matière de droits humains et d'approvisionnement durable.



' Cette évaluation souligne notre engagement global pour la durabilité à toutes les étapes de notre chaîne de valeur ', déclare Jorge Almeida, directeur du développement durable chez Continental Tires.



Pour rappel, EcoVadis est un organisme indépendant fondé en 2007 qui fournit des évaluations de la performance en matière de durabilité des entreprises du monde entier.







