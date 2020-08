Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental prévoit une baisse importante de son bénéfice en 2020 Reuters • 05/08/2020 à 13:11









CONTINENTAL PRÉVOIT UNE BAISSE IMPORTANTE DE SON BÉNÉFICE EN 2020 BERLIN (Reuters) - Continental a publié mercredi une perte nette de 741 millions d'euros au titre du deuxième trimestre et prévoit une baisse significative de son chiffre d'affaires, de son bénéfice d'exploitation ajusté et de son cash-flow libre sur l'ensemble de 2020. L'équipementier automobile allemand, qui table sur une baisse de la production mondiale de véhicules pouvant aller jusqu'à 20% sur le trimestre en cours, n'a pas voulu fournir de prévisions plus détaillées en raison des "grandes incertitudes économiques" liées à la crise sanitaire due au nouveau coronavirus. Il a cependant confirmé son intention de scinder l'an prochain sa division "Powertrain", qui fabrique des moteurs, et le titre gagnait 1,27% à la mi-journée à la Bourse de Francfort, à 87,62 euros. Le groupe n'a pas commenté les discussions ouvertes avec les représentants du personnel sur les économies supplémentaires à venir. Lors de l'assemblée générale à la mi-juillet, le président du directoire, Elmar Degenhart, avait annoncé de nouvelles réductions de coûts de plusieurs centaines de millions d'euros d'ici 2022. Continental avait annoncé dès le 20 juillet une baisse de près de 40% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 6,62 milliards d'euros. L'industrie automobile, fer de lance de l'économie allemande axée sur l'exportation, a été frappée de plein fouet par la pandémie du coronavirus alors qu'elle s'engageait dans la transition vers les véhicules électriques. (Jan Schwartz et Thomas Seythal; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

