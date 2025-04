Continental: présentera ses avancées à l'Auto Shanghai 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - Continental annonce que ses solutions d'éclairage haut de gamme seront au coeur de sa présentation à l'Auto Shanghai 2025, du 23 avril au 2 mai.



Le groupe exposera des technologies allant d'unités de commande économiques comme le module HCM Air à des innovations premium comme la projection de proximité par balayage laser (LBS), capable d'afficher des images haute résolution et en couleur au sol.



Continental proposera également un logiciel de nivellement automatique des phares basé sur la fusion de capteurs, conforme aux exigences européennes de 2027. La gamme inclura aussi le Central Light Computer, un système centralisé de commande intelligente des éclairages.





