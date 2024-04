Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: présente la 5ème génération des pneus Conti Eco information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Continental présente la 5ème génération de pneus 'Conti Eco', une gamme 'parfaitement adaptée aux besoins des clients du secteur des transports et à un environnement réglementaire dynamique', dixit le pneumaticien.



Ces pneus pour poids lourds doivent permettre aux entreprises de réduire 'considérablement' leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2 dans leurs opérations régionales et longue distance, tout en réduisant les coûts.



Continental fait savoir que cette nouvelle génération de pneus s'appuie sur des bandes de roulement à deux couches (cap base) avec 'des composés innovants', permettant 'un kilométrage élevé et une robustesse considérable tout en optimisant également la résistance au roulement'.



Le fabricant évoque concrètement une amélioration allant jusqu'à 12% de la résistance au roulement et une augmentation jusqu'à 10% du kilométrage par rapport aux précédents composés.





