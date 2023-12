Continental prépare la cession d'une nouvelle division automobile

L'équipementier automobile allemand Continental, à la recherche de ressources pour s'affirmer dans la mobilité électrique et numérique, a annoncé lundi se préparer à la cession d'une nouvelle activité de fourniture de technologies automobiles.

( AFP / THOMAS LOHNES )

Continental, qui fabrique des pneus et des solutions technologiques pour l'industrie et les voitures, veut se concentrer sur ses secteurs d'activités les plus rentables et compte désormais se séparer de son activité "User Experience", qui regroupe les outils d'affichage, d'exploitation, de son et de caméras à l'intérieur des véhicules, à destination des constructeurs de voitures.

"Nous devons nous concentrer sur les domaines où il y a de l'argent, où nous pouvons créer de la valeur, c'est-à-dire là où nous pouvons être dans le top trois, ou bien partir", a déclaré Philipp von Hirschheydt, directeur de la division automobile du groupe, face aux investisseurs.

Deuxième équipementier mondial derrière Bosch, Continental a également confirmé se séparer de son activité de mobilité intelligente "Smart mobility". Il avait aussi annoncé en août préparer la cession de son activité "Original Equipment Solutions" (OESL), produisant des matériaux pour automobiles.

Le groupe dit explorer d'autres options de réorganisation au sein de la division automobile.

Dans la foulée de ces annonces, le titre perdait 1% à la Bourse de Francfort.

Les équipementiers allemands, reconnus pour les matériaux utilisés pour la construction de véhicules à combustible, doivent se réorganiser pour s'adapter au tournant électrique et numérique du secteur automobile et affronter la concurrence des entreprises asiatiques qui ont grimpé dans le classement mondial des fournisseurs au cours des dernières années.

Le groupe est aussi confronté comme l'ensemble du secteur à des difficultés depuis la pandémie, qui a ralenti l'approvisionnement en matières premières et en semi-conducteurs.

"Nous avons été l'un des industriels les plus plus exposés à des facteurs externes [comme] la crise des chaînes d'approvisionnement", a insisté M. von Hirschheydt.

Continental a déjà annoncé mi-novembre un plan d'économies de 400 millions d'euros de coûts dans sa division automobile à partir de 2025, grâce à la suppression de milliers d'emplois administratifs. La presse allemande à avancé le nombre de 5.500 postes supprimés dans le monde, dont 1.000 en Allemagne.

Dans ce cadre, le groupe a indiqué lundi miser aussi sur "un regroupement renforcé des 82 sites de développement dans le monde".

Grâce à cette restructuration ainsi qu'à la performance de ses ventes de pneus, le groupe espère atteindre au cours des deux à trois prochaines années une marge opérationnelle de 8 à 11%.