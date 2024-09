Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: nouvelle responsable des pneus agricoles information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que depuis le 1er août 2024, Lisa Reiners est la nouvelle responsable produit pour les pneus agricoles chez Continental Specialty Tires à Hanovre, succédant à Benjamin Hübner.



Lisa Reiners -qui a plus de huit ans d'expérience dans la gestion de produits pour marques privées- possède également une expérience agricole personnelle.



Dans son nouveau rôle, elle sera chargée du développement stratégique des pneus agricoles, en servant d'interface entre divers départements et en répondant aux besoins des clients.







