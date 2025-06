Continental:nouvelle entité dédiée aux semi-conducteurs auto information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - Continental annonce que son pôle Automobile a mis en place une nouvelle organisation baptisée 'Advanced Electronics & Semiconductor Solutions' (AESS), chargée de concevoir et valider des circuits spécifiques aux applications automobiles (ASIC).



Ce modèle vise à couvrir la demande interne en semi-conducteurs, tout en limitant les risques géopolitiques et en renforçant l'autonomie technologique du groupe.



Continental s'est associé stratégiquement avec GlobalFoundries, acteur majeur du secteur disposant d'unités de production aux États-Unis, en Europe et en Asie. GF produira exclusivement les puces développées par AESS.



Cette initiative vise à répondre à l'explosion de la demande en composants électroniques dans le cadre de l'évolution vers des véhicules définis par logiciel. À moyen terme, AESS devrait améliorer la rentabilité et accélérer les délais de mise sur le marché des solutions technologiques du groupe.





Valeurs associées CONTINENTAL 73,760 EUR XETRA -0,51%