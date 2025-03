Continental: nouveau CEO de l'activité pneus en Amérique information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Continental annonce que Dr. Jochen Etzel, directeur général de 'Continental Tire the Americas', prendra sa retraite le 30 avril 2025 aprÚs plus de trois décennies passées dans la société.



Tansu Işık lui succédera dans ce rÃŽle et sera le nouveau responsable du secteur d'activité Pneus de remplacement de Continental pour les Amériques.

Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1ᵉʳ mai 2025, sous la supervision de Christian Koetz, membre du directoire de Continental.



Continental précise que Tansu Işık pourra s'appuyer sur plus de 20 ans d'expérience au sein du groupe. Il a en effet occupé plusieurs postes stratégiques en Europe, en Asie ou en Amérique notamment dans le marketing et dans la gestion des comptes clés.





