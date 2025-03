Continental: nomme son nouveau directeur de la communication information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Continental annonce la nomination, à compter du 1er mai 2025, de Vincent Charles à la tête de la communication du groupe.



Auparavant directeur des relations médias et directeur adjoint de la communication, il succédera à Birgit Hiller qui quitte l'entreprise à sa demande pour occuper un poste de direction dans un autre secteur.



Vincent Charles avait rejoint Continental fin 2007. Il a occupé divers postes en marketing et stratégie au sein du secteur automobile actuel du groupe avant de rejoindre la communication du groupe à Hanovre en 2011, où il a été porte-parole pour les secteurs technologique et financier.







Valeurs associées CONTINENTAL 69,720 EUR XETRA +2,08%