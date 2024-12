Continental lance la scission de sa division Automobile

(AOF) - Continental (+0,33% à 66,38 euros) a annoncé hier que son conseil d'administration lançait la scission de sa division automobile à la suite de son évaluation détaillée annoncée début août. Sous réserve de l’approbation du conseil de surveillance en mars 2025, la scission sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires prévue le 25 avril 2025, et avoir lieu d’ici fin 2025. L'équipementier allemand prévoit aussi "l’accession à une plus grande indépendance" de ses secteurs d’activité rentables Pneus et ContiTech. Il veut créer une structure holding "légère et ciblée" d’ici fin 2025.

"Grâce à notre nouvelle structure, nous pourrons réagir de manière plus flexible aux évolutions des clients et des marchés et maximiser nos opportunités", annonce Nikolai Setzer, PDG de Continental.

Le projet de scission a été annoncé le 6 août: Continental prévoit de scinder sa division Automobile et de l'introduire en Bourse. Les actionnaires actuels du groupe se verront attribuer des actions de la nouvelle société en proportion de leur part du capital, et c'est ce qui a amené UBS à passer fin août de Neutre à Achat sur le titre.

Par comparaison avec les sociétés du secteur, UBS estimait alors que la spin-off de Continental (NewCo) pourrait être valorisée à 5-6 milliards d'euros (25-30 euros/action). Cependant, comme les investisseurs exigeraient probablement une remise importante pour refléter les incertitudes, le broker jugeait qu'une fourchette de 3 à 5 milliards d'euros serait plus réaliste: cela induirait un cours de 15 à 25 euros par action, avec une décote de 10 à 40 %.

