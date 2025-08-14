Continental lance la gamme 'aContact' pour véhicules autonomes information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 12:51









(Zonebourse.com) - Continental annonce la commercialisation de sa gamme de pneus aContact, conçue spécifiquement pour les flottes de véhicules autonomes, notamment les robotaxis et navettes.



Ces pneus, optimisés pour la sécurité, la durabilité et l'efficacité énergétique, seront déployés dès août 2025 dans des villes américaines comme Las Vegas et San Francisco.



Adaptés aux exigences variées des exploitants, ils intègrent des technologies personnalisées selon l'usage, avec options telles que flancs renforcés, faible résistance au roulement et réduction du bruit.





Valeurs associées CONTINENTAL 74,380 EUR XETRA +0,57%