Continental lance la gamme 'aContact' pour véhicules autonomes
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 12:51
Ces pneus, optimisés pour la sécurité, la durabilité et l'efficacité énergétique, seront déployés dès août 2025 dans des villes américaines comme Las Vegas et San Francisco.
Adaptés aux exigences variées des exploitants, ils intègrent des technologies personnalisées selon l'usage, avec options telles que flancs renforcés, faible résistance au roulement et réduction du bruit.
Valeurs associées
|74,380 EUR
|XETRA
|+0,57%
A lire aussi
-
par Nidal al-Mughrabi La ville de Gaza a été la cible de nouvelles frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait onze morts au moins, selon les autorités de santé locales. En Egypte, le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à reprendre ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Deere & Co, Kodiak Sciences, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, à la veille du sommet crucial entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui pourrait aboutir à un ... Lire la suite
-
Le bitcoin a touché un nouveau record jeudi, poussé par des achats institutionnels, une législation favorable aux Etats-Unis et la perspective d'une reprise des baisses de taux américains, le yen bénéficiant à l'inverse des spéculations sur une hausse des taux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer