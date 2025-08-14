 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Continental lance la gamme 'aContact' pour véhicules autonomes
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 12:51

(Zonebourse.com) - Continental annonce la commercialisation de sa gamme de pneus aContact, conçue spécifiquement pour les flottes de véhicules autonomes, notamment les robotaxis et navettes.

Ces pneus, optimisés pour la sécurité, la durabilité et l'efficacité énergétique, seront déployés dès août 2025 dans des villes américaines comme Las Vegas et San Francisco.

Adaptés aux exigences variées des exploitants, ils intègrent des technologies personnalisées selon l'usage, avec options telles que flancs renforcés, faible résistance au roulement et réduction du bruit.

