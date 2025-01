Continental: la filiale ContiTech va fermer quatre sites information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 16:42









(CercleFinance.com) - ContiTech, la division de technologies de plastiques de Continental, a annoncé jeudi son intention de fermer quatre sites de production, une décision qui devrait affecter autour de 580 emplois.



L'entreprise, qui produit notamment des articles techniques en élastomères, justifie ces mesures par la baisse 'continue' de la demande dans certains secteurs, dont l'automobile et l'industrie minière.



ContiTech, qui fabrique des matériaux à base de caoutchouc, mais aussi de métal et de tissus, prévoit de mettre fin aux activités de ses usines de Bad Blankenburg (Thuringe), Stolzenau (Basse-Saxe) et Moers (Rhénanie du Nord-Westphalie).



La filiale de Conti compte par ailleurs arrêter la fabrication sur les sites contigus de Frohburg et Geithain (Saxe).



Une partie de la production de l'usine de Hanovre-Vahrenwald devrait quant à elle s'arrêter au premier semestre 2026 pour être transférée vers l'usine de Jivin (République tchèque).



Enfin, les activités de fabrication de matériaux automobiles sont appelées à être réduites sur le site de Hambourg.





