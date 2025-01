Continental: Karin Dohm future directrice financière de la division Automobile

(AOF) - La division automobile du groupe Continental a nommé Karin Dohm, 52 an, comme future directrice financière pour continuer à cheminer vers l'indépendance. L’actuelle directrice financière de la chaîne de magasins de bricolage Hornbach prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril 2025. Elle sera chargée de la direction de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la trésorerie, de la fiscalité, des fusions et acquisitions et de la gestion immobilière, des relations avec les investisseurs et de l’informatique de la future entité indépendante rassemblant les activités automobiles.

La nomination définitive est prévue après que l'assemblée générale annuelle de Continental AG aura donné l'approbation nécessaire à la scission le 25 avril 2025.

Karin Dohm succèdera à Claudia Holtkemper (55 ans), qui occupe ce poste depuis mai 2023 et occupera un autre poste au sein de Continental.

AOF - EN SAVOIR PLUS