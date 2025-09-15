 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Continental équipe des SUV électriques de General Motors
15/09/2025

Continental annonce l'homologation de ses pneus CrossContact RX par General Motors pour deux modèles électriques : le Cadillac OPTIQ et le Chevrolet Equinox EV. Ces SUV seront livrés d'usine avec des pneus toutes saisons en 20 et 21 pouces.

Développés pour offrir sécurité, confort et faible niveau sonore, les CrossContact RX assurent également 'de bonnes performances en conduite légère tout-terrain et en cas de neige modérée', assure le manufacturier.

Les pneus intègrent la technologie ContiSeal, capable de colmater automatiquement des perforations jusqu'à 6 mm, permettant de poursuivre la conduite dans la majorité des cas.

