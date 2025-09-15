Continental équipe des SUV électriques de General Motors
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 12:50
Développés pour offrir sécurité, confort et faible niveau sonore, les CrossContact RX assurent également 'de bonnes performances en conduite légère tout-terrain et en cas de neige modérée', assure le manufacturier.
Les pneus intègrent la technologie ContiSeal, capable de colmater automatiquement des perforations jusqu'à 6 mm, permettant de poursuivre la conduite dans la majorité des cas.
Valeurs associées
|73,800 EUR
|XETRA
|+2,79%
A lire aussi
-
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis lundi à Israël le "soutien indéfectible" des Etats-Unis afin "d'éliminer" le Hamas, près de deux ans après le début de la guerre dans la bande de Gaza. "Les habitants de Gaza méritent un avenir meilleur, mais ... Lire la suite
-
La Corée du Sud a annoncé lundi qu'elle allait examiner s'il y avait eu des violations des droits humains de ses ressortissants lors de leur arrestation et de leur détention aux États-Unis début septembre. Environ 475 personnes, dont plus de 300 ressortissants ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 15 septembre - ** TD Cowen augmente les prévisions pour le distributeur de pièces automobiles ... Lire la suite
-
Le 8 septembre, l’étudiant Aditya Rawal a vu 14 personnes tomber devant lui sous les balles de la police près du Parlement népalais où il manifestait contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement. Il s'est précipité, les mains en l'air, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer