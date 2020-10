Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental en perte au 3e trimestre à cause de charges exceptionnelles Reuters • 21/10/2020 à 19:07









CONTINENTAL EN PERTE AU 3E TRIMESTRE À CAUSE DE CHARGES EXCEPTIONNELLES FRANCFORT (Reuters) - L'équipementier automobile allemand Continental prévoit désormais de publier une perte nette au titre du troisième trimestre en raison de charges de dépréciations et de restructuration, a-t-il annoncé mercredi. Le groupe de Hanovre, qui avait auparavant dit s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires et de ses profits en 2020, a précisé que le troisième trimestre se solderait par un résultat net et un bénéfice d'exploitation (Ebit) négatifs. Continental est l'un des nombreux acteurs du secteur automobile allemand frappés par l'impact économique de la crise du coronavirus alors qu'ils étaient déjà déstabilisés par la transition des moteurs diesel et essence vers les véhicules électriques. Il précise dans un communiqué qu'il comptabilisera au troisième trimestre une charge de dépréciation de 649 millions d'euros et des charges de restructuration de 687 millions. La restructuration de ses activités devrait générer de nouveaux coûts au quatrième trimestre dont le montant n'est pas encore déterminé, ajoute-t-il. (Tom Sims, Marc Angrand)

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -0.39%