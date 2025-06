Continental: domine les tests de pneus été en Europe information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Continental annonce que ses pneus été 2025 ont remporté dix tests indépendants et obtenu quatre deuxièmes places, confirmant sa position de leader sur le marché européen. Le SportContact 7 s'est particulièrement distingué, avec sept victoires sur huit tests, salué pour ses performances en dynamique de conduite, contrôle et sécurité, sur véhicules thermiques et électriques. Le PremiumContact 7 a également été plébiscité, remportant notamment le test du magazine britannique Tyre Reviews et obtenant la note 'VorBILDlich' dans celui d’AUTO BILD. Le modèle UltraContact NXT, pneu le plus durable de la marque, a convaincu par ses réserves de sécurité et son approche durable (jusqu’à 65 % de matériaux renouvelables ou recyclés). Selon Andreas Schlenke, expert pneus chez Continental, ces résultats illustrent la qualité du travail de développement du groupe, qui avait déjà remporté 39 tests en Europe en 2024. Une étude de 2023 souligne par ailleurs que plus des deux tiers des acheteurs européens de pneus tiennent compte des tests indépendants dans leur décision.

Valeurs associées CONTINENTAL 78,000 EUR XETRA +1,19%