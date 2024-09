Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: dévoile ses nouveaux pneus pour bus & camions information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - Continental dévoilera trois nouveaux pneus pour bus et camions à l'occasion du salon de l'IAA Transportation qui se tiendra du 17 au 22 septembre à Hanovre, Allemagne.



Le Conti EfficientPro 5, amélioré de 10 % en résistance au roulement, offrira 'une grande efficacité énergétique et de bonnes performances de freinage', assure le manufacturier.



Par ailleurs, le Conti Urban NXT, le pneu le plus durable de Continental pour le transport urbain, utilise 59 % de matériaux renouvelables et recyclés, et améliore l'autonomie des véhicules électriques.



Enfin, le Conti EcoPlus HT3+ est la dernière version d'un pneu pour remorques avec essieu motorisé électrifié.



Ces pneus, disponibles début 2025, sont conçus pour être plus durables et efficaces, réduisant les coûts et les émissions de CO2.





