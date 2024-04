Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: confirme les prévisions pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à environ 9,8 milliards d'euros (consensus de 10,0 milliards d'euros). La marge d'EBIT ajusté devrait se situer autour de 2,0% (consensus 3,7%).



Dans le secteur automobile, le chiffre d'affaires s'est élevé à environ 4,8 milliards d'euros (consensus de 4,9 milliards d'euros). La marge d'EBIT ajusté devrait s'établir autour de -4,3% (consensus -1,8%).



Dans le secteur Pneus, le chiffre d'affaires s'est élevé à environ 3,3 milliards d'euros (consensus de 3,4 milliards d'euros). La marge d'EBIT ajusté devrait se situer autour de 11,7% (consensus 12,4%).



Le free cash-flow ajusté du groupe devrait s'établir autour de -1,1 milliard d'euros (consensus -891 millions d'euros).



' Malgré les résultats du premier trimestre, nous voyons un potentiel d'amélioration suffisant dans tous les secteurs du groupe et donc pour l'ensemble du groupe. Nous confirmons les prévisions pour l'exercice 2024 telles que publiées le 7 mars 2024 ' indique la direction.





