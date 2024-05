Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: choisi pour équiper le SUV 'Tucson' de Hyundai information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que le groupe Hyundai Motor a choisi ses pneus pour équiper le 'Tucson' en première monte. Le constructeur automobile sud-coréen a ainsi accordé à Continental trois homologations pour son SUV.



Le Tucson circule dans le monde entier depuis l'usine avec des pneus EcoContact 6 'à économie d'énergie' ou des pneus PremiumContact 6 'à confort optimisé'.



Pour la région Asie-Pacifique, Hyundai a également approuvé le CrossContact LX Sport, un pneu haut de gamme de 18 pouces offrant 'des distances de freinage courtes sur routes sèches et mouillées et une conduite efficace sur route et hors route', assure le manufacturier.





