Continental: certification durable pour le site de Korbach information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que son usine de pneus de Korbach (Allemagne) a reçu la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC) PLUS.



Reconnue mondialement, cette certification atteste que Continental respecte des exigences de documentation particulières pour l'utilisation de matériaux plus durables.



En outre, elle confirme la transparence de la traçabilité des matières premières utilisées dans le processus de production.



Pour Continental, cette reconnaissance constitue une étape supplémentaire sur la voie d'une utilisation de matériaux 100% plus durables dans ses produits pneumatiques d'ici 2050 au plus tard.





Valeurs associées CONTINENTAL 68,02 EUR XETRA -0,73%