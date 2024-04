Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: amende de 100ME dans le cadre du 'Dieselgate' information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir accepté de régler l'amende de 100 millions d'euros qui lui a été infligée, ainsi qu'à ses filiales, par le ministère public de Hanovre.



Les autorités reprochent à Continental une ' violation par négligence ' de ses obligations de surveillance liées à la fourniture d'unités de commande moteur et de logiciels pour unités de commande moteur.



En 2015, le ' Dieselgate ' avait fait la une de l'actualité, Volkswagen étant soupçonné de masquer le niveau réel de pollutions de millions de ses voitures diesel.



A l'époque, l'ancienne division de transmission de Continental - devenue Vitesco Technologies en 2021 - fournissait des équipements à Volkswagen. L'équipementier s'était donc retrouvé au coeur de l'enquête.



Continental a indiqué qu'elle n'interjetterait pas appel.



' Il est important et dans notre propre intérêt de mettre un terme à cette procédure. Nous avons fait du thème de l'intégrité notre priorité absolue, en créant une nouvelle structure organisationnelle et en exigeant une formation intensive pour nos employés. Nous sommes engagés dans ce processus et continuerons à investir dans l'intégrité de l'entreprise ', a commenté Olaf Schick, membre du conseil d'administration pour l'intégrité et le droit



L'amende n'entraînera pas d'impact supplémentaire significatif sur les résultats de l'exercice 2024 dans la mesure où une provision avait été constituée à cet effet depuis plusieurs années.







