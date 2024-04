Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: acquisition dans la fabrication de moules information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé lundi avoir conclu l'acquisition d'EMT, un fabricant de moules en acier pour pneumatiques basé en Slovaquie, en vue de renforcer ses activités dans le moulage.



L'équipementier automobile allemand, qui compte 20 usines de pneus dans 16 pays, précise que les 107 salariés d'EMT rejoindront ses équipes.



Conti précise qu'après le rachat de l'allemand A-Z Formen en 2015 et après celui du tchèque VFC en 1993, il est désormais en mesure de produire de manière indépendante les moules nécessaires à ses activités de production de pneus.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.41%