Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: achète la société suédoise Vertech AB information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 15:23









(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir acquis la société d'équipement minier Vertech AB, basée à Kiruna (Suède).



Vertech AB est l'un des principaux fournisseurs de services pour l'industrie des convoyeurs dans la zone minière de Suède (Kiruna et Svappavaara) et de Norvège (Narvik).



Avec cette acquisition, le secteur ContiTech du groupe Continental a franchi une nouvelle étape pour offrir un ensemble complet de produits, de services et de solutions à ses clients industriels en Suède et dans d'autres pays d'Europe du Nord.



L'acquisition de Vertech AB est soumise à l'approbation des autorités antitrust compétentes. L'acheteur et le vendeur ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.60%