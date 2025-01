Contentieux European TopSoho/Glas SAS : SMCP informé d'une audience en février

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - En 2021, European TopSoho a cédé 15,9% du capital de SMCP à Dynamic Treasure Group. Les juridictions britanniques ont déclaré cette cession invalide et les actions correspondantes, détenues à Singapour, font actuellement l'objet d'une ordonnance de conservation (freezing order) par la justice singapourienne depuis décembre 2021 à la demande de Glas SAS. SMCP a été informée qu'une audience se tiendra le 6 février 2025 auprès des juridictions singapouriennes dans le cadre de la demande de Glas SAS relative à la restitution forcée de cette participation à European TopSoho.

