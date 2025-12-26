CONSULTATIF-Résultats américains pour la semaine à venir

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer dimanche en Floride son homologue américain Donald Trump pour évoquer la question sensible des territoires, dans le cadre des négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Cette réunion aura lieu ...

information fournie par AFP Video•26.12.2025•17:49•
information fournie par AFP Video•26.12.2025•17:49•
"Autrefois, le village se trouvait sur une butte. Mais à cause de l'avancée du désert, il a fallu descendre de plus en plus bas", raconte le retraité Kakabaï Baïmedov. Au Turkménistan comme dans toute l'Asie centrale, la lutte contre la désertification est lancée. ...

information fournie par AFP Video•26.12.2025•17:27•
information fournie par AFP Video•26.12.2025•17:27•
Après quatre mois d'attente, le réalisateur primé Kiwi Chow a reçu un courrier redouté, mais qui ne l'a pas vraiment surpris: les autorités de Hong Kong interdisent la diffusion de son dernier film, "Deadline".
information fournie par Boursorama avec Media Services•26.12.2025•17:17•
Les discussions devraient concerner la nouvelle version du plan américain révélé dans la semaine, qui propose notamment de figer les positions des deux camps ukrainien et russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer dimanche en Floride son homologue ...

information fournie par Boursorama avec Media Services•26.12.2025•17:17•
