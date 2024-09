Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Constellium: inauguration d'un centre de recyclage en Alsace information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Constellium a annoncé mardi l'inauguration en Alsace d'un nouveau centre de nouveau centre de recyclage en vue de répondre à la demande croissante de ses clients pour des produits plus durables.



Ce projet d'investissement estimé à 130 millions d'euros et conduit sur le site de Neuf-Brisach (Haut-Rhin), qui bénéficie d'une aide financière du plan France Relance, doit notamment permettre au fabricant d'aluminium de soutenir sa croissance auprès des constructeurs automobiles et des spécialistes de l'emballage.



Avec cette nouvelle unité, l'usine pourra produire 75% de matières recyclées en plus, soit l'équivalent d'environ 130.000 tonnes, ce qui portera la capacité de production d'aluminium recyclé du groupe à 735.000 tonnes métriques.



Cette extension permettra également à Constellium de réduire ses émissions de carbone de l'ordre de 400.000 tonnes et de le faire avancer dans son objectif d'atteindre au moins 50% d'aluminium recyclé à horizon 2030.



L'établissement de Neuf-Brisach, implanté depuis 1967 au bord du Rhin à 20 km à l'Est de Colmar, emploie environ 1600 personnes à l'heure actuelle.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.