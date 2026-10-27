Constellation progresse grâce à une offre de prêt américain de 5 milliards de dollars

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(Mise à jour)

27 octobre - ** L'action de la compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O progresse de 1,8% à 256,98 dollars

** L'administration Trump propose un financement pouvant atteindre 5 milliards de dollars à CEG pour financer la mise à niveau de certaines centrales nucléaires

** Cela permettra d’ajouter près de 1,1 gigawatt d’électricité tout en renforçant le réseau, en réduisant les coûts et en soutenant des projets dans huit sites

** Le financement de CEG pourrait réduire les coûts d'emprunt et accélérer les projets sans nécessiter la construction de nouvelles centrales électriques ou de nouvelles lignes de transport d'électricité.

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre CEG affiche une baissede 27% depuis le début de l’année