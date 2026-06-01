Constellation Energy recule sur offre secondaire

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1er juin - ** Le titre du producteur d'électricité Constellation Energy CEG.O a reculé de 3 % avant l'ouverture lundi, à 279,18 dollars, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire

** CEG, basée à Baltimore, dans le Maryland, lance une offre publique de 11 millions d'actions par certains actionnaires existants

** De plus, CEG a l'intention de racheter 2 millions d'actions de l'offre auprès des souscripteurs Morgan Stanley et JP Morgan

** CEG compte environ 361,19 millions d'actions en circulation. La société de capital-investissement Energy Capital Partners est le principal actionnaire avec environ 22 millions d'actions, selon les données de LSEG

** Le mois dernier, le plus grand opérateur nucléaire américain a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street pour le premier trimestre, grâce à une demande en hausse et à la contribution des actifs récemment acquis de Calpine

.SPLRCU ** À la clôture de vendredi, l'action CEG avait reculé d'environ 19 % depuis le début de l'année et sous-performait nettement l'indice S&P 500 Utilities, en hausse de près de 4 %

** Sur 23 analystes, 20 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 3 la note “conserver”; le cours cible médian est de 362,23 $, selon les données de LSEG