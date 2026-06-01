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Constellation Energy recule après l'annonce du prix de son placement secondaire de 3,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails sur les cours)

1er juin - ** Le titre du producteur d'électricité Constellation Energy CEG.O a reculé de 3,4% avant l'ouverture lundi, à 278 dollars, après la fixation du prix de l'offre secondaire ** CEG, basée à Baltimore, dans le Maryland, annonce qu' 11 millions d'actions détenues par certains actionnaires existants ont été cédées à 281 dollars, pour un produit brut d'environ 3,1 milliards de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 2,3% par rapport au dernier cours de l'action vendredi

** De plus, CEG rachètera 2 millions d'actions de l'offre auprès des souscripteurs Morgan Stanley et JP Morgan

** CEG compte environ 361,19 millions d'actions en circulation. La société de capital-investissement Energy Capital Partners est le principal actionnaire avec environ 22 millions d'actions, selon les données de LSEG ** Le mois dernier, le plus grand exploitant d'énergie nucléaire américain a dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre établies par Wall Street grâce à une demande en hausse et à la contribution des actifs récemment acquis de Calpine

.SPLRCU ** À la clôture de vendredi, l'action CEG avait reculé d'environ 19% depuis le début de l'année et sous-performait nettement l'indice S&P 500 Utilities, en hausse de près de 4%

** Sur 23 analystes, 20 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 3 la note "conserver"; le cours cible médian est de 362,23 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 15:04:10.

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