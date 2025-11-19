 Aller au contenu principal
Constellation Energy progresse grâce à un prêt américain qui soutient le redémarrage d'un réacteur nucléaire
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de l'entreprise américaine Constellation Energy CEG.O augmentent de 4,7 % à 355,49 $ ** L'administration Trump a accordé un prêt d'un milliard de dollars à CEG mardi pour redémarrer son réacteur nucléaire dans une centrale de Pennsylvanie

** La société affirme que le prêt réduit les coûts de financement et attire des investissements privés pour rétablir la production d'électricité de l'installation sur le réseau

** L'entreprise déclare avoir embauché des centaines de travailleurs, achevé les inspections des infrastructures et commandé des équipements majeurs pour le réacteur

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 59 % depuis le début de l'année

