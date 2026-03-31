 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Constellation Energy prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La grande compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a prévu un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations de Wall Street mardi.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, a prévu un bénéfice ajusté entre 11 $ par action et 12 $ par action en 2026, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation des analystes de 11,6 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
298,6100 USD NASDAQ -0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank