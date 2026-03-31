Constellation Energy prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026

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La grande compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a prévu un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations de Wall Street mardi.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, a prévu un bénéfice ajusté entre 11 $ par action et 12 $ par action en 2026, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation des analystes de 11,6 $ par action, selon les données compilées par LSEG.