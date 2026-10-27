Constellation Energy obtient un engagement conditionnel de 5 milliards de dollars pour renforcer son parc nucléaire

Constellation Energy a annoncé avoir obtenu un engagement conditionnel de prêt pouvant atteindre 5 milliards de dollars auprès du département américain de l'Énergie. Ce financement doit permettre au premier exploitant nucléaire des États-Unis d'augmenter de 1,1 gigawatt la capacité de ses centrales existantes, dans un contexte de forte croissance de la demande électrique liée notamment à l'intelligence artificielle et à l'électrification des transports.

Le groupe prévoit de moderniser huit installations situées dans l'Illinois, le Maryland et la Pennsylvanie, grâce à des opérations d'augmentation de puissance des réacteurs existants, appelées "uprates". Ces interventions permettraient de produire suffisamment d'électricité supplémentaire pour alimenter plus de 930.000 foyers américains, sans construire de nouveaux réacteurs ni de nouvelles lignes de transport. Selon Constellation, elles pourraient également améliorer la fiabilité des réseaux et contribuer à limiter les coûts de l'électricité dans les zones desservies par PJM Interconnection et MISO. Le soutien fédéral devrait réduire les coûts d'emprunt du groupe et accélérer la réalisation des projets.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'administration Trump, qui souhaite quadrupler les capacités nucléaires américaines d'ici 2050 afin de répondre à l'essor des besoins énergétiques. Le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, a indiqué qu'une grande partie des ressources disponibles dans les programmes fédéraux de prêts devrait soutenir le secteur nucléaire. L'action Constellation progressait d'environ 1,8% après l'annonce. Déjà renforcé par l'acquisition du producteur Calpine, qui lui a apporté des centrales au gaz naturel et des installations géothermiques, le groupe poursuit ainsi la diversification et l'expansion de ses capacités de production. L'engagement de financement reste toutefois conditionnel et ne constitue pas encore un prêt définitivement accordé.